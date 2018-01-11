В отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Как сообщил следователь в зале суда, дома у бывшего руководителя республики нашли боевые патроны. Дело возбуждено о незаконном хранении боеприпасов,передает РИА Новости.

Напомним, Маркелов арестован по делу о получении взятки. Следователи считают, что он, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемая соучастница - руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова - находится под стражей. Кривашу заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.