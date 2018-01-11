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"Сложно доказать умысел". Пермские зоозащитники раскритиковали закон о жестоком обращении с животными
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собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Число собак, погибших от яда, который на улицах Перми рассыпают догхантеры, перевалило уже за два десятка. При этом, несмотря на ужесточение закона о жестоком обращении с животными, шансов привлечь убийц животных к ответственности практически нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Первые жертвы среди четвероногих появились в начале января. По словам зоозащитника Семена Филипповского, на сегодняшний день в Перми погибло уже свыше 20 животных. Наиболее всего активны догхантеры в Закамском районе Перми, однако, по словам активистов, яд раскидывают по всему городу.

"Собак травят изониазидом - препаратом для лечения туберкулеза. Возможно, вскрытие выявит также и изокумарин. Мы обратились с заявлением в органы. Помимо бродячих собак пострадали и домашние. В том числе, на глазах у детей. Последний вызов был - собака корчилась на глазах у детей. Ее удалось спасти", - сообщил Семен Филлиповский.

По его словам, полиция идет навстречу активистам. Проводится судебно-медицинская экспертиза органов отравившихся животных, чего не делалось раньше. Однако зоозащитник сомневается, что злоумышленники будут найдены.

"Поправки к закону о жестоком обращении с животными изменили срок наказания, но доказать умысел достаточно тяжело. Можно сказать все что угодно. Мы ждали закон об ответственном отношении к животным, а не ужесточении статьи. Только на слух оно грозным кажется. А на деле - по-прежнему преступление крайне сложно доказать", - сообщил зоозащитник.

Напомним, в России принят закон об ужесточении наказания за живодерство. Жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Альтернатива - обязательные работы нa срок до 360 часов, либо исправительные работы нa срок до одного года или ограничение свободы на тот же период. Также статья предусматривает арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или в интернете, а также в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Согласно документу, деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также по информации волонтеров, перед новогодними праздниками они получали угрозы о готовящихся отравлениях животных через социальные сети. Ранее в соцсетях звучала информация, что массовая травля может пройти по всем городам России с 20 по 30 января.

Добавим, что 14 января волонтеры Перми выйдут на пикет против притравочных станций и в защиту Красной книги. Пикет пройдет в 14.00 в Саду камней. Организаторами пикета являются Альянс защитников животных и организация "За защиту зверей". Акции пройдут в 19 городах России. Их цель - запрет притравочных станций и возвращение в Красную книгу некоторых видов животных, например, перевязку, плотоядную косатку, гималайского медведя, северного оленя, серого гуся, исключенных федеральными чиновниками в конце декабря.

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11.01.2018 15:26 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 11:24 Мск
В Перми догхантеры травят собак: погибло несколько животных







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"Сложно доказать умысел". Пермские зоозащитники раскритиковали закон о жестоком обращении с животными
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