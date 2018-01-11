Весельницкая согласилась дать Конгрессу США показания по "российскому делу"

Адвокат Наталия Весельницкая, фигурирующая в так называемом деле о "российском вмешательстве" в выборы в США, готова дать показания Конгрессу при условии, если будет обеспечена безопасность ее пребывания в стране.

"Я в сенат направила свой запрос о том, что, если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях", - сказала Весельницкая RT.

Она отметила, что после передачи ответов на 174 вопроса, которые были опубликованы американскими СМИ, она так и не получила повестку от конгресса США.

Напомним, скандал разразился после сообщений в СМИ, в которых говорилось, что в июне прошлого года сын президента США Дональд-Трамп младший встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, чтобы получить компрометирующую информацию о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон.