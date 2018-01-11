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11.01.2018
образование  |  комментариев: 7
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 77


"Осадочек остался..." Сбор подписей за Путина ознаменовался скандалом на Урале Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России якобы принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. Чайников настаивает, что хоть он и находился в месте сбора автографов и активно раздавал комментарии СМИ, но не имел отношения к организации этого процесса. Впрочем, "осадочек остался".
11.01.2018
политика ;
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Новости
11.01.2018 14:43 Мск (16:43 Екб)
политика | В России
Весельницкая согласилась дать Конгрессу США показания по "российскому делу"
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(2017) | Фото:

Адвокат Наталия Весельницкая, фигурирующая в так называемом деле о "российском вмешательстве" в выборы в США, готова дать показания Конгрессу при условии, если будет обеспечена безопасность ее пребывания в стране.
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"Я в сенат направила свой запрос о том, что, если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях", - сказала Весельницкая RT.

Она отметила, что после передачи ответов на 174 вопроса, которые были опубликованы американскими СМИ, она так и не получила повестку от конгресса США.

Напомним, скандал разразился после сообщений в СМИ, в которых говорилось, что в июне прошлого года сын президента США Дональд-Трамп младший встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, чтобы получить компрометирующую информацию о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон.

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11.01.2018 14:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 08:48 Мск
В Конгрессе США допросили еще одного участника встречи сына Трампа и юриста из России

Ранее 14.11.2017 10:18 Мск
Сын Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks








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Весельницкая согласилась дать Конгрессу США показания по "российскому делу"
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