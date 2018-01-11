На архипелаге Земля Франца-Иосифа появится Музей истории освоения арктики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

"В бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа планируется отреставрировать авиационный ангар постройки 1930-х годов и разместить в нем тематические экспозиции Музея истории освоения Арктики", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в музее будут представлены предметы быта полярников, фотодокументы и техника эпохи начала освоения Арктики. В частности, планируется представить макет самолета У-2, базировавшегося на островах архипелага в 30-е годы прошлого века. Как полагают эксперты, работы по созданию музея могут занять около четырех лет.