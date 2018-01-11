На месте недостроенной станции метро "Бажовская" в Екатеринбурге появится выставочный центр автоаксессуаров с подземным паркингом

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта - Большакова появится выставочный центр автоаксессуаров, информацию об этом сообщили Накануне.RU в министерстве строительства Свердловской области.

Ранее на участке начались раскопочные работы, по словам очевидцев, буквально за ночь был вырыт большой котлован.

На территории, которая, по информации Росреестра, предназначена для размещения автостоянки, в ближайшее время будет строиться подземный паркинг с наземным выставочным центром автоаксессуаров. В конце декабря областной минстрой выдал соответствующее разрешение на строительство. Разрешение действительно до февраля 2019 года, заявителем обозначено ООО "Промавтосервис".

Как сообщало Накануне.RU, под землей на данном месте законсервирована перспективная станция екатеринбургского метрополитена - "Бажовская", которая в данный момент предназначается для транзитного проезда вагонов. Еще в 2012 году сообщалось, что сама станция по большей части готова, однако денег для того, чтобы построить выходы на поверхность из "подземки", власти не нашли. Также сообщалось, что власти намерены построить выходы на поверхность только тогда, когда будет готова третья очередь метро. В данный момент остается неясным, осуществимо ли это после начала строительства выставочного центра.