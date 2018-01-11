В Минобрнауки до 27 января представят результаты дополнительной экспертизы учебника истории, в котором "майдан" назван "революцией"

Результаты дополнительной экспертизы учебника "История России: начало XX - начало XXI века" издательства "Дрофа" будут представлены к 27 января. Такие данные содержатся в протоколе заседания научно-методического совета по учебникам Минобрнауки, опубликованном на сайте ведомства.

"За" то, чтобы отправить учебник на дополнительную экспертизу, проголосовали 19 членов Совета, двое воздержались.

"Результаты представить в Минобрнауки в срок до 27 января 2018 года", - говорится в документе.

По данным ряда СМИ, ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что в учебнике 10 класса "История России: начало XX - начало XXI века" события на "майдане" 2014 года названы "революцией".

Как сообщало Накануне.RU, Минобрнауки пообещало представить новую модель экспертизы учебников в феврале-начале марта 2018 года.