В Югре казака разрубили на куски и выбросили на помойку

В Ханты-Мансийске произошла чудовищная трагедия: на территории колледжа-интерната "Центр искусств для одаренных детей Севера" убит начальник казачьего штаба Александр Л. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, на территории центра находится здание штаба "Станицы Ермаковской". 17 декабря в нем проходила присяга: в казачество приняли, в частности, супругу погибшего, а также подозреваемого в убийстве. После церемонии начальник остался на работе, чтобы "закончить бумажную работу".

На следующее утро стало известно, что Александр Л. пропал. Через девять дней рядом с мусорными баками нашли мешки, в которых лежало разрубленное на куски тело начальника штаба. Убийство якобы совершил охранник штаба Рудоб М.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Идет розыск подозреваемого", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь окружного управления СКР Алина Никифорова.