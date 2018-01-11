На Среднем Урале начнут рассматривать дело банды, которая распространяла наркотики через интернет-магазин

В Свердловском областном суде начинается процесс по делу банды, которая специализировалась на наркоторговле. На скамье подсудимых 17 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, процесс стартует 12 января.

По версии следствия, преступное сообщество было сформировано из пяти структурных подразделений. Торговля осуществлялась через интернет-магазины. На сайтах была налажена обратная связь с клиентами – покупателями наркотиков. В качестве способа оплаты за наркотики был выбран платежный сервис. Прямого контакта с покупателями не было. "Доставка" осуществлялась через тайники.

После задержания подсудимых, сотрудники изъяли наркотические средства общей массой более 11 кг.