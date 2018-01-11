В Челябинске прямо на улице скончалась пожилая женщина

В Челябинске прямо на улице умерла пенсионерка.

Тело женщины было обнаружено возле одного из домов в Тракторозаводском районе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка", - отметили в СК.

Очевидцы происшествия вызвали "скорую", увидев, как бабушка упала на землю - на место приехали медики, которые начали проводить реанимационные мероприятия, однако женщина скончалась.

Следователями будет также дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.