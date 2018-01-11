В Хабаровске сняли с рейса 14-летнюю школьницу, пытавшуюся улететь в Японию для работы моделью

Хабаровские полицейские сняли с рейса 14-летнюю школьницу, пытавшуюся улететь в Японию для работы моделью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Путешествие девушки было прервано в аэропорту Хабаровска, она прибыла из Республики Хакасия.

Несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве. "Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала вылететь в Токио. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела, а её родители-бизнесмены к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре и сами родители", - говорится в сообщении.

До приезда родителей девушка находилась в Центре оказания помощи семье и детям Хабаровска. Информация о самостоятельном путешествии подростка была направлена в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хакасии.