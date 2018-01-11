В СКР ответили Польше: версия о взрыве на борту Ту-154М проверялась одной из первых и не подтвердилась

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением о расследовании причин катастрофы польского самолета Ту-154М. Таким образом в СКР ответили на выводы комиссии Минобороны Польши.

Напомним, комиссия согласилась с техническим докладом, согласно которому самолет якобы был разрушен взрывом. Также доклад содержит данные о том, что на борту было "несколько источников взрыва: в крыле, предкрылках, а также в центральной части крыла". Кроме того, там оспаривается один из основных выводов прошлой комиссии, которая заключила, что крыло лайнера было разрушено при столкновении с березой: согласно новым данным, столкновение с деревом якобы вовсе не было причиной повреждения. В итоге комиссия признала эти три утверждения "одними из ключевых выводов технического доклада".

Фото с места крушения

Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете России.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Минобороны Польши заявил, что члены "комиссии Миллера", расследовавшие крушение самолета президента, совершили преступление во время своей работы.