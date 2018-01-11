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от издателя  |  комментариев: 77


"Осадочек остался..." Сбор подписей за Путина ознаменовался скандалом на Урале Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России якобы принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. Чайников настаивает, что хоть он и находился в месте сбора автографов и активно раздавал комментарии СМИ, но не имел отношения к организации этого процесса. Впрочем, "осадочек остался".
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политика ;
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Новости
11.01.2018 14:14 Мск (16:14 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
В СКР ответили Польше: версия о взрыве на борту Ту-154М проверялась одной из первых и не подтвердилась
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Крушение самолета с президентом Польши Лехом Качиньским (2010) | Фото: AP

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением о расследовании причин катастрофы польского самолета Ту-154М. Таким образом в СКР ответили на выводы комиссии Минобороны Польши.

Напомним, комиссия согласилась с техническим докладом, согласно которому самолет якобы был разрушен взрывом. Также доклад содержит данные о том, что на борту было "несколько источников взрыва: в крыле, предкрылках, а также в центральной части крыла". Кроме того, там оспаривается один из основных выводов прошлой комиссии, которая заключила, что крыло лайнера было разрушено при столкновении с березой: согласно новым данным, столкновение с деревом якобы вовсе не было причиной повреждения. В итоге комиссия признала эти три утверждения "одними из ключевых выводов технического доклада".

Крушение самолета с президентом Польши Лехом Качиньским(2010)|Фото: AP

Фото с места крушения

Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете России.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Минобороны Польши заявил, что члены "комиссии Миллера", расследовавшие крушение самолета президента, совершили преступление во время своей работы.

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11.01.2018 14:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.01.2018 01:58 Мск
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Ранее 22.11.2017 10:08 Мск
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Ранее 15.10.2017 13:39 Мск
В Польше заявили о записи взрыва на самописце Ту-154








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В СКР ответили Польше: версия о взрыве на борту Ту-154М проверялась одной из первых и не подтвердилась
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