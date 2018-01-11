Челябинский ИТ-парк стал официальным региональным оператором фонда "Сколково"

Технопарк информационных технологий Челябинской области стал официальным региональным оператором фонда "Сколково". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Фонд "Сколково" подписал соглашение об аккредитации c региональным оператором на территории Челябинской области ИТ-Парк.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сделан важный шаг к тому, чтобы челябинские компании получили доступ к современным технологиям и новаторским решениям фонда.

Статус регионального оператора позволит местным резидентам получить доступ к сервисам фонда "Сколково": содействие в привлечении инвестиций, менторским и акселерационным программам, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

"Верим, что выступаем с инициативами, которые могут привести к изменениям в экономике и жизни людей области. Получение статуса – это сокращение расстояния до возможностей, которые "Сколково" может дать технологическим предпринимателям региона", – отметил инвестор ИТ-Парка Максим Судаков.

Стоит отметить, что аналогичные соглашения подписаны с технопарками Екатеринбурга и Новосибирска.