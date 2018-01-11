Дуров попросил не называть Telegram российским продуктом

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что созданный им мессенджер не является российским продуктом.



"Не совсем понимаю, почему некоторые СМИ называют Telegram российским. У нас нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или офисов в этой стране", - написал Дуров написал на своей странице в Twitter.

Он привел в пример газету Financial Times, отметив, что издание "такого высокого качества" должно проверять свои заголовки.