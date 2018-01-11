Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что созданный им мессенджер не является российским продуктом.
"Не совсем понимаю, почему некоторые СМИ называют Telegram российским. У нас нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или офисов в этой стране", - написал Дуров написал на своей странице в Twitter.
Он привел в пример газету Financial Times, отметив, что издание "такого высокого качества" должно проверять свои заголовки.
Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country.— Pavel Durov (@durov) 11 января 2018 г.
После такого заявления Дурова пользователи социальной сети напомнили ему о скандале с бывшим сотрудником Telegram Антоном Розенбергом, в ходе которого выяснилось, что мессенджер связан с российской компанией "Телеграф". Однако Дуров настаивал, что "Телеграф" всего лишь выступал в роли подрядчика по разбору спама.
15:52 Екб
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Дуров попросил не называть Telegram российским продуктом