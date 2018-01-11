В Мегионе экс-главу муниципального "Тепловодоканала" судят за незаконную трату 3 миллионов

В Мегионе прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего главы муниципального предприятия "Тепловодоканал". Ему вменяют превышение полномочий: незаконно потратил несколько миллионов из бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в августе 2015 года обвиняемый заключил договоры подряда с "Техностроем". Организация должна была отремонтировать теплотрассу в посёлке Высоком.

Фактически всю работу сделали сотрудники "Тепловодоканала", она же оплатила работы. Однако гендиректор подписал документы о "выполненной работе" и перевел компании 3 млн руб., на которые и пострадала муниципальная контора. Дело ушло в суд.