Житель Екатеринбурга, сильно избивший виновника ДТП, отправится в колонию

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который жестоко избил виновника ДТП. Мужчину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале прошлого года возле села Покровское Каменского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием авто под управлением супруги обвиняемого и еще одной машины. После этого муж автоледи вышел и так сильно избил виновника аварии, что тот получил закрытую травму шеи (компрессионный перелом шестого и седьмого шейных позвонков), что, по заключению эксперта, является тяжким вредом здоровью.

В суде мужчина свою вину всячески отрицал, ссылаясь на то, что якобы находился в состоянии аффекта после ДТП, одним из участников которого являлась его семья. Однако в дело вновь вступили эксперты, которые провели исследование и установили, что такое состояние было исключено.

В итоге суд приговорил агрессора к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.