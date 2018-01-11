Суд признал незаконным отзыв Росавиацией свидетельства коммерческого пилота у выпускника челябинского летного училища

Суд признал незаконным отзыв Росавиацией свидетельства авиационного персонала у выпускника Челябинского летного училища гражданской авиации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

Истец в своем заявлении указал, что Росавиация издала приказ об аннулировании свидетельства коммерческого пилота, выданное истцу, за указание недостоверных сведений. Причиной стала копия диплома, в котором указана программа, не заявленная в сертификате.

В ходе рассмотрения было установлено, что истец прошел профессиональную переподготовку в челябинском центре, имеющим лицензию на право осуществления образовательной деятельности, по дополнительной профессиональной образовательной программе "Летная эксплуатация воздушных судов, двигателей и функциональных систем на уровне пилота коммерческой авиации" по направлению от своего работодателя, и получил свидетельство коммерческого пилота.

Суд посчитал, что факт несовпадения наименования образовательных программ не может рассматриваться как предоставление недостоверных сведений при получении свидетельства, поскольку истец прошел успешное обучение по программе, сдал предусмотренные зачеты и экзамены, осуществил определенное количество налета на воздушных суднах.

Добавим, что Иркутский областной суд оставил решение районного суда в силе.

Напомним, в августе прошлого года у "ЧЛУГА" закончился срок действия сертификата авиационного учебного центра. Новое они не могут получить уже второй год. В результате Росавиация перестала выдавать челябинским выпускникам свидетельства коммерческого пилота. Свидетельство не смогли получить 32 выпускникаЮУрГУ и шесть "ЧЛУГА". С трудностями столкнулись и уже действующие пилоты – выпускники летного училища. Росавиация отозвала летные свидетельства у 34 человек.

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее Копейский городской суд признал деятельность частного Челябинского летного училища гражданской авиации по обучению пилотов в отсутствии сертификата авиационного учебного центра незаконной, и запретил образовательному учреждению обучать пилотов до получения сертификата авиационного учебного центра.