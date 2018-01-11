В Зауралье будут судить мужчину за убийство электрическим проводом

В марте прошлого года в одном из домов в Кургане произошло убийство - двое мужчин, взломав дверь, проникли в комнату потерпевшего и жестоко расправились с ним, похитив с места преступления 9 тыс. рублей.

Перед судом предстанет 29-летний мужчина, который ранее уже был судим за грабеж. Второй злоумышленник, напавший на потерпевшего, умер пока шло следствие.

"Мужчины решились на нападение после совместного распития спиртного. Из корыстных побуждений мужчины нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по телу и голове, после чего найдя в комнате нож, веревку и фрагмент электрического провода, совершили его убийство, используя указанные предметы в качестве орудия преступления", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.