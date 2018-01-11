"Вражеских агентов надо обозначать": блогеров, финансируемых из-за рубежа, приравняют к СМИ-иноагентам

в этот день
12.01.18
01:19
В Екб.03:19
Зауральские педагоги вновь обратились к Путину из-за невыплаты надбавок
На Южном Урале подростки-вандалы закидали снегом Вечный огонь
"Движение вверх" под нейтральным флагом?
Главное
"Вражеских агентов надо обозначать": блогеров будут приравнивать к СМИ-иноагентам

Тема дня
Тимирязевка снова "на ушах". Ставленница Ткачева разрушит главный аграрный вуз страны? Поля площадью 101 га, на которых должны проводиться испытания новейших аграрных технологий, поставили под угрозу существование крупнейшего сельскохозяйственного вуза страны – Тимирязевской академии, ныне – Российского государственного аграрного университета, а значит, и будущего отечественного АПК.
11.01.2018
образование  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 77


"Осадочек остался..." Сбор подписей за Путина ознаменовался скандалом на Урале Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России якобы принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. Чайников настаивает, что хоть он и находился в месте сбора автографов и активно раздавал комментарии СМИ, но не имел отношения к организации этого процесса. Впрочем, "осадочек остался".
11.01.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Россия может выйти из ВТО
Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 6402



Новости
11.01.2018 21:59 Мск (23:59 Екб)
политика | В России
"Вражеских агентов надо обозначать": блогеров, финансируемых из-за рубежа, приравняют к СМИ-иноагентам
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

12 января Госдума рассмотрит поправки в закон о СМИ, которые позволят объявлять иностранными агентами физических лиц. Действие закона распространится на популярных блогеров, имеющих статус средства массовой информации и иностранные источники финансирования. Таким образом депутаты расширили правоприменение недавно принято закона о СМИ-иноагентах, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Физические лица могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным частью третьей настоящей статьи", - гласит текст поправки в статью 6 закона о СМИ, которую комитет по информационной политике Госдумы рекомендовал принять в первом чтении.

Третья часть статьи федерального закона, в свою очередь, гласит, что обладатель информации вправе определять порядок доступа к информации и распространять ее по своему усмотрению.

Ранее один из инициаторов законопроекта, "единоросс" Петр Толстой говорил, что поправки могут коснуться популярных блогеров, если "он [блогер] является СМИ и получает финансирование из-за рубежа". "Это теоретическое допущение", — отмечал депутат. Для физлиц, которые будут признаны Министерством юстиции иноагентами, "в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка", пояснил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Госдума, Москва(2012)|Фото:Накануне.RU

При этом Толстой уточнил, что законопроект о признании физических лиц СМИ выполняющими функции иностранных агентов будет касаться владельцев средств массовой информации. "Речь идет о том, что у нас владельцами СМИ могут быть не только юридические, но и физические лица. Соответственно, если физическое лицо приравнено к СМИ, а у нас есть такие, и получает иностранное финансирование, при этих двух условиях оно может быть признано иноагентом", - цитирует ТАСС вице-спикера.

Депутаты предлагали подобную инициативу еще четыре года назад, когда блогеры еще не были так распространены, напомнил депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Это необходимая инициатива для национальной защиты. Если организация, человек, СМИ финансируются и управляются из-за рубежа, особенно в интересах врагов России, которые объявляют России санкции и ведут с Россией войну, то понятно, что это вражеский агент. Если он вражеский агент, его хотя бы надо назвать. Его же никто не закрывает, просто надо, чтобы люди понимали, что проводимая ими политика осуществляется в интересах ликвидации Российской Федерации и уничтожения российского народа, и они должны оценивать эту редакционную политику исходя из этого факта. Это хорошо для людей, это дает больше прав в информационное пространство", - считает Евгений Федоров.

Статус иностранного агента касается только источников финансирования, которые в настоящее время установить не составляет большого труда, добавил депутат.

"Статус иностранного агента получат те, у кого будут проводки финансового характера из-за рубежа для целей их деятельности. Если соответствующие органы исполнительной власти обнаружат, что идет финансирование, а в современном мире это не так сложно, то в этом случае это будет агент. Эта характеристика не связана с редакционной политикой. Она связана исключительно с организацией бизнеса под названием "средство массовой информации" или "блогер", - пояснил народный избранник.

Распространение закона о СМИ-иноагентах на блогеров позволит "укрепить оборону России в информационной войне", считает политолог, журналист Александр Жилин.

"Я за все, что связано с тем, чтобы в информационной, гибридной войне Россия укрепляла свою оборону. Потому что сегодня мы, откровенно говоря, проигрываем. Мы постоянно оправдываемся, мы постоянно в обороне, мы заняли позицию осажденной крепости. А победы, как военный человек говорю, можно достичь только встречным боем. Ничего другого победу не обеспечивает", - рассказал политолог Накануне.RU.

Правда, есть риск, что партии начнут "перекрывать кислород" людям с гражданской позицией.

"Одно дело если рот закроют Навальному, который выступает как информационный интервент внутри страны, а другое – если рот закроют честному человеку, который говорит: "О каком социальном государстве мы говорим, если медсестра получает 12 тыс. руб., а член Госдумы 500 тыс. руб. в месяц?" Вот что может произойти. Я думаю, что этот закон скорее принимается для внутреннего пользования, чем для внешнего", - отметил Александр Жилин.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о СМИ – иноагентах, согласно которому такой статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности. А с начала 2016 г. действует закон, согласно которому доля иностранного капитала в российских СМИ не должна превышать 20%.

диктофон, журналисты, СМИ(2017)|Фото:Накануне.RU

Добавим, что, помимо поправки о блогерах – иноагентах, законопроект устанавливает месячный срок регистрации СМИ-иноагентов. Также в поправках говорится об обязательном указании на всех материалах и сообщениях таких изданий, что они созданы СМИ, выполняющим функции иностранного агента. В противном случае доступ к информационным ресурсам, выпускающим или распространяющим подобные материалы, может быть ограничен.

Другие новости по темам: госдума, сми-иноагенты, иностранный агент, информационная политика, блогер-иноагент
11.01.2018 21:59 Мск | Москва | Анна Смирнова
23:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.01.2018 12:29 Мск
В Госдуме пояснили, как закон о СМИ-иноагентах коснется пользователей соцсетей

Ранее 20.12.2017 11:04 Мск
Действие закона о СМИ-иноагентах могут распространить на блогеров

Ранее 07.12.2017 17:00 Мск
Лавров и Тиллерсон проводят переговоры в Вене

Ранее 06.12.2017 14:04 Мск
Захарова: Американские спецслужбы занимаются вербовкой российских журналистов

Ранее 06.12.2017 10:55 Мск
Депутаты Госдумы запретили посещать парламент американским СМИ-иноагентам

Ранее 05.12.2017 15:48 Мск
Госдума рассмотрит запрет на посещение "нижней палаты" журналистами из США

Ранее 05.12.2017 09:42 Мск
Минюст опубликовал список первых СМИ-иноагентов

Ранее 04.12.2017 18:28 Мск
МИД РФ не будет лишать аккредитации американские СМИ, признанные иноагентами

Ранее 04.12.2017 11:55 Мск
Путин поручил Минюсту ведение реестра СМИ-иноагентов

Ранее 01.12.2017 12:51 Мск
Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму

Ранее 01.12.2017 05:45 Мск
Главред RT рассказала о последствиях лишения телеканала аккредитации в Конгрессе США

Ранее 30.11.2017 14:50 Мск
Глава СЖР выступил за принятие зеркальных мер в ответ на лишение RT аккредитации в Конгрессе США

Ранее 30.11.2017 10:53 Мск
В СФ предложили зеркальный ответ на лишение RT аккредитации в американском сенате








Добавить комментарий:

"Вражеских агентов надо обозначать": блогеров, финансируемых из-за рубежа, приравняют к СМИ-иноагентам
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+