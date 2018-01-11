"Вражеских агентов надо обозначать": блогеров, финансируемых из-за рубежа, приравняют к СМИ-иноагентам

12 января Госдума рассмотрит поправки в закон о СМИ, которые позволят объявлять иностранными агентами физических лиц. Действие закона распространится на популярных блогеров, имеющих статус средства массовой информации и иностранные источники финансирования. Таким образом депутаты расширили правоприменение недавно принято закона о СМИ-иноагентах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Физические лица могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным частью третьей настоящей статьи", - гласит текст поправки в статью 6 закона о СМИ, которую комитет по информационной политике Госдумы рекомендовал принять в первом чтении.

Третья часть статьи федерального закона, в свою очередь, гласит, что обладатель информации вправе определять порядок доступа к информации и распространять ее по своему усмотрению.

Ранее один из инициаторов законопроекта, "единоросс" Петр Толстой говорил, что поправки могут коснуться популярных блогеров, если "он [блогер] является СМИ и получает финансирование из-за рубежа". "Это теоретическое допущение", — отмечал депутат. Для физлиц, которые будут признаны Министерством юстиции иноагентами, "в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка", пояснил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

При этом Толстой уточнил, что законопроект о признании физических лиц СМИ выполняющими функции иностранных агентов будет касаться владельцев средств массовой информации. "Речь идет о том, что у нас владельцами СМИ могут быть не только юридические, но и физические лица. Соответственно, если физическое лицо приравнено к СМИ, а у нас есть такие, и получает иностранное финансирование, при этих двух условиях оно может быть признано иноагентом", - цитирует ТАСС вице-спикера.

Депутаты предлагали подобную инициативу еще четыре года назад, когда блогеры еще не были так распространены, напомнил депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Это необходимая инициатива для национальной защиты. Если организация, человек, СМИ финансируются и управляются из-за рубежа, особенно в интересах врагов России, которые объявляют России санкции и ведут с Россией войну, то понятно, что это вражеский агент. Если он вражеский агент, его хотя бы надо назвать. Его же никто не закрывает, просто надо, чтобы люди понимали, что проводимая ими политика осуществляется в интересах ликвидации Российской Федерации и уничтожения российского народа, и они должны оценивать эту редакционную политику исходя из этого факта. Это хорошо для людей, это дает больше прав в информационное пространство", - считает Евгений Федоров.

Статус иностранного агента касается только источников финансирования, которые в настоящее время установить не составляет большого труда, добавил депутат.

"Статус иностранного агента получат те, у кого будут проводки финансового характера из-за рубежа для целей их деятельности. Если соответствующие органы исполнительной власти обнаружат, что идет финансирование, а в современном мире это не так сложно, то в этом случае это будет агент. Эта характеристика не связана с редакционной политикой. Она связана исключительно с организацией бизнеса под названием "средство массовой информации" или "блогер", - пояснил народный избранник.

Распространение закона о СМИ-иноагентах на блогеров позволит "укрепить оборону России в информационной войне", считает политолог, журналист Александр Жилин.

"Я за все, что связано с тем, чтобы в информационной, гибридной войне Россия укрепляла свою оборону. Потому что сегодня мы, откровенно говоря, проигрываем. Мы постоянно оправдываемся, мы постоянно в обороне, мы заняли позицию осажденной крепости. А победы, как военный человек говорю, можно достичь только встречным боем. Ничего другого победу не обеспечивает", - рассказал политолог Накануне.RU.

Правда, есть риск, что партии начнут "перекрывать кислород" людям с гражданской позицией.

"Одно дело если рот закроют Навальному, который выступает как информационный интервент внутри страны, а другое – если рот закроют честному человеку, который говорит: "О каком социальном государстве мы говорим, если медсестра получает 12 тыс. руб., а член Госдумы 500 тыс. руб. в месяц?" Вот что может произойти. Я думаю, что этот закон скорее принимается для внутреннего пользования, чем для внешнего", - отметил Александр Жилин.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о СМИ – иноагентах, согласно которому такой статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности. А с начала 2016 г. действует закон, согласно которому доля иностранного капитала в российских СМИ не должна превышать 20%.

Добавим, что, помимо поправки о блогерах – иноагентах, законопроект устанавливает месячный срок регистрации СМИ-иноагентов. Также в поправках говорится об обязательном указании на всех материалах и сообщениях таких изданий, что они созданы СМИ, выполняющим функции иностранного агента. В противном случае доступ к информационным ресурсам, выпускающим или распространяющим подобные материалы, может быть ограничен.