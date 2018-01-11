В Прикамье коммунальщиков будут штрафовать за ошибки в "платежках"

За ошибки в квитанциях придется платить - с сегодняшнего дня собственники, обнаружившие неверные начисления в квитанциях по ЖКХ, могут требовать штраф в размере 50% от излишне начисленного от лица, выставившего "платежку", сообщили Накануне.RU в региональной службе по тарифам Пермского края.

Собственник или наниматель по договору соцнайма, обнаруживший ошибку, должен обратиться с заявлением в письменной форме о выплате штрафа в организацию, которая неправильно посчитала "коммуналку". В течение 30 дней она должна проверить свои начисления и, если будут выявлены нарушения, выплатить штраф. Сделать это организация должна не позднее чем через два месяца с момента поступления обращения.

В качестве выплаты штрафа допускается снижение платы за коммунальные услуги (или платы за содержание жилого помещения – в зависимости от того, где произошла ошибка), или - если есть вступивший в законную силу судебный акт о непогашенной задолженности по внесению платы за жилое помещение – через снижение размера долга.

"У жителей появляются дополнительные возможности защищать свои права, разговаривать с "коммунальщиками" на равных, на языке штрафов" - отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пермского края – руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев.

Если собственник уверен, что нарушения имели место и может аргументированно доказать этот факт, а организация, сделавшая неверные расчеты, считает иначе, он вправе обратиться в суд или в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.