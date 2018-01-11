Германия предлагает поэтапную отмену санкций против России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о поэтапной отмене санкций против России при длительном перемирии в Донбассе.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности", сообщает "Газета.ру".

В конце прошлого года лидеры стран - членов Евросоюза приняли на заседании политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, которые истекают в конце января 2018 года. Ограничительные меры будут продлены с целью выполнения минских соглашений.

Ранее Габриэль уже выступал с предложением о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако в Киеве раскритиковали эту идею.