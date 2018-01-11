Главный судебный пристав Зауралья уезжает в Калугу, на его место планируют назначить бывшего полицейского

Главный судебный пристав Зауралья Иван Зубов работает в должности до 19 января, после этого он уезжает в Центральную Россию - там он займет аналогичную должность в УФССП России по Калужской области, об этом Накануне.RU сообщила помощник руководителя управления Татьяна Боярчикова.

Читайте также: Руководителем Курганского управления судебных приставов стал Иван Зубов

Зубов работал в должности начальника зауральской службы судебных приставов с 2012 года - за это время управление добилось хороших результатов в работе, войдя в лучшую "десятку" ведомств УФССП России.

Из собственных источников Накануне.RU стало известно, что место Зубова займет его заместитель Владимир Дюрягин, который с 1981 по 2002 годы работал на различных должностях в правоохранительных органах Курганской области, а кресло заместителя руководителя УФССП Курганской области занимает с 2006 года.