Футболисты "Урала" собираются в Москве после отпуска: после него команда вылетит на Кипр

Сегодня основной состав ФК "Урал" выходит из отпуска и начинает готовиться ко второй части сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда собирается в Москве, где уже завтра футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. В субботу утром "Урал" вылетит на Кипр на первый сбор.

Напомним, все три зимних сбора уральцы проведут в городе Пафос. Первый пройдет с 13 по 29 января, за этот срок планируется провести четыре контрольных матча. Между первым и вторым сбором у игроков будет пять дней отдыха. Второй стартует 4 февраля: на нем они проведут три встречи группового этапа Кубка ФНЛ и один товарищеский матч.

После завершения второго сбора команда получит два дня отдыха. На третьем "Урал" проведет две встречи в финальном этапе Кубка ФНЛ, соперники будут известны после завершения группового этапа. Также на третьем сборе планируется провести один контрольный матч.

После завершения работы на Кипре команда вернется в Москву на игру чемпионата России против ЦСКА, которая состоится 3 марта.