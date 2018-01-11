Следователи начали проверку обстоятельств смерти пациента тюменской клиники

Началась доследственная проверка обстоятельств смерти пациента поликлиники №13, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи общаются с очевидцами трагедии и персоналом клиники.

Напомним, 74-летний пациент пришел на плановый прием к терапевту. Ему стало плохо сразу же, как он пришел в поликлинику: тюменец даже не успел снять верхнюю одежду. Регистраторы увидели, как он потерял сознание. Ему сразу же стали оказывать первую помощь – пульс у пострадавшего отсутствовал – и вызвали "скорую помощь". Ее сотрудники провели реанимацию, но она не принесла результатов.