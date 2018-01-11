В Челябинске директор фирмы избежал уголовного преследования, вернув в бюджет 26 недоплаченных миллионов

В Челябинске директор предприятия "Уралмостострой" избежал ответственности, так как вернул в бюджет 26 млн рублей недоплаченных налогов.

Установлено, что в период 2012-2014 годов подозреваемым в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая неверно исчислить сумму налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением ущерб, вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования.