В Прикамье чиновники задолжали 7 млн за ремонт дорог

Прокуратура Гайнского района нашла нарушения при оплате ремонта дорог, сделанного по муниципальным контрактам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Подрядчики в 2017 г. ремонтировали трассы на территории Гайнского района, а также занимались благоустройством. Однако оплаты четырех муниципальных контрактов – 7 млн руб. – бизнесменам не поступило.

Прокурор инициировал и провел заседание рабочей группы. На него пришли заказчик и подрядчики. Кроме этого, главе администрации Гайнского района внесено представление, муниципалитет стал фигурантом "административки". Долг в 6 млн 900 тыс. руб. погашен. Остальные деньги исполнители получат до конца января 2018 г.