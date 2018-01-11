Границы Челябинского городского бора могут расширить. К памятнику природы присоединят территорию урочища Монахи, а также участки, расположенные вдоль реки Миасс от улицы Худякова до пруда Коммунар. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Такое предложение сформировано по итогам комплексного экологического обследования городского бора. Теперь инициатива будет направлена в заксобрание области для принятия окончательного решения.

В настоящий момент территория бора составляет более 1 тыс. 130 га. Бор отличается интересной флорой и разнообразной фауной. Здесь насчитывается 60 видов птиц.

В бору планируется благоустроить "тропу пенсионеров" и создать новые экологические тропы.