В Госдуме пояснили, как закон о СМИ-иноагентах коснется пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей, перепечатывая материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, должны будут делать специальные ссылки. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он привел пример: "вот например, мы пишем, что ИГИЛ - запрещенная в РФ организация". "По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США", - сказал Толстой.

Соответствующий законопроект, как ожидается, Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшую пятницу, передает "Интерфакс".

Ранее Толстой сообщал, что действие закона о СМИ-иноагентах может быть распространено на блогеров, если они представляют СМИ и получают финансирование из-за границы.

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Согласно указу президента, статус иноагента может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты.