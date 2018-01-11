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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 76


Виктор Мараховский – про "Движение вверх" под нейтральным флагом Что стало золотым ключиком для сердца российского зрителя – популярный жанр "истории успеха", ностальгия по времени реального единения или таким подъемом патриотизма массовый зритель ответил на "нейтральную Олимпиаду" – теперь флаг можно увидеть только в кино, как и реальный народный спорт?
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Новости
11.01.2018 12:29 Мск (14:29 Екб)
политика | В России
В Госдуме пояснили, как закон о СМИ-иноагентах коснется пользователей соцсетей
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иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Пользователи соцсетей, перепечатывая материалы и сообщения от СМИ-иностранного агента, должны будут делать специальные ссылки. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Он привел пример: "вот например, мы пишем, что ИГИЛ - запрещенная в РФ организация". "По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США", - сказал Толстой.

Соответствующий законопроект, как ожидается, Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшую пятницу, передает "Интерфакс".

Ранее Толстой сообщал, что действие закона о СМИ-иноагентах может быть распространено на блогеров, если они представляют СМИ и получают финансирование из-за границы.

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Согласно указу президента, статус иноагента может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты.

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11.01.2018 12:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:29 Екб


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В Госдуме пояснили, как закон о СМИ-иноагентах коснется пользователей соцсетей
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