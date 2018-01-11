"Ямальские олени" оштрафованы на полмиллиона за складирование останков животных в тундре

Предприятие "Ямальские олени" получило административный штраф в размере 500 тыс. руб. за несоблюдение правил утилизации биологических отходов. Забойщики вывозили останки животных в тундру на полигон ТБО.

Проверку после сообщений СМИ провело управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как сообщили Накануне.RU в надзорном органе, на предприятии отсутствует утилизационный цех, нет печи сжигания (крематора), а также биотермической ямы для утилизации биоотходов.

"Незаконный вывоз и складирование останков, шкур и иных отходов после разделки туш оленей осуществлялось в тундре на свалке-полигоне бытовых отходов вблизи села Сеяха. Данные действия являются грубым нарушением законодательства в области ветеринарии, могут способствовать возникновению и распространению возбудителей инфекционных, инвазионных болезней, общих для человека и животных, а также влекут за собой загрязнение патогенными микроорганизмами окружающей среды", - рассказали в управлении.

В январе "Ямальские олени" были оштрафованы на 500 тыс. руб. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что по итогам заготовительной кампании сезона 2017-18 на трех комплексах "Ямальских оленей" заготовлено более 1200 т. оленины.