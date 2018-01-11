Ребенок получил травму в мини-садике на Среднем Урале, ударившись лицом об игрушку

К выяснению всех обстоятельств травмирования ребенка в мини-садике на Среднем Урале подключился Следственный комитет. Стали известны новые подробности инцидента.

Напомним, все случилось еще 18 декабря прошлого года в мини-садике детского досугового центра по улице Алюминиевая в Каменске-Уральском: там получил травму 1,5-годовалый ребенок. Свою проверку организовала прокуратура: по данным ведомства, сотрудники садика скрыли от матери, что ее ребенок пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас в произошедшем разбираются следователи: предварительно установлено, что ребенок, находясь в мини-садике, ударился лицом об игрушку и выбил себе зуб. В Следственном комитете намерены дать ситуации правовую оценку: возможно, речь идет о преступлении по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится соответствующая судебная экспертиза. Опрашиваются родственники пострадавшего, сотрудники мини-садика и иные лица. Истребована и анализируется необходимая документация", - сообщили в следствии.

Там добавили, что по итогам проверки следователем СКР в обязательном порядке будет принято процессуальное решение.