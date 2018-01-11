Привязали на холоде и взрывали петарды. Полиция проверяет жестокое убийство собаки в екатеринбургском дворе

Жители Екатеринбурга обнаружили у своего дома замерзшего пса, привязанного веревкой за хвост. Рядом были следы – жители считают, что пес пытался вырваться. Также рядом были выгоревшие петарды. На change.org уже создали петицию, а тем временем ни жильцы ЖК, ни хозяйка собаки не могут получить записи с камер видонаблюдения.

"Сотрудники екатеринбургской полиции продолжают выяснять обстоятельства, при которых погибла данная собака. В ходе проверки будет установлено, действительно ли причиной смерти животного стали умышленные действия какого-либо лица, а также имеются ли в данном случае признаки жестокого обращения с животным. Полиция также просит очевидцев возможных противоправных действий обращаться в органы внутренних дел", - сообщили Накануне.RU в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

А в размещенной в сети петиции говорится о том, что собаку по кличке Рекс украли с дачи местные жители, привязали за хвост веревкой и взрывали рядом петарды. Заявление об этом направлено в СУ СК РФ по Свердловской области.

"Причина смерти точно неизвестна, возможно, он замерз – собака лежала, закрыв лапами нос, или умерла от остановки сердца, ведь все знают, как собаки боятся взрывов хлопушек. Собака погибла примерно 31 декабря, ВОТ ТАКОЙ ВОТ СИМВОЛ 2018 ГОДА!" - пишут пользователи на change.org.

По словам хозяйки собаки, когда семья пришла покормить пса на дачу, то замок был сломан, а на земле остался ошейник с именем хозяйки и номером телефона.