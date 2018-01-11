На Южном Урале трое подростков разломали снежный городок и обматерили семью полицейского

В Кусе проводится проверка по факту порчи муниципального снежного городка подростками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейский вместе с семьей в свой выходной день находился на городской площади, когда увидел, что трое подростков ломали ледовое строение в комплексе снежного городка. Мужчина сделал им замечание, но они не обратили на это внимание и продолжили портить строение, при этом нецензурно выражаясь в адрес семьи.

В результате сотрудник полиции пригласил подростков пройти в отдел полиции, чтобы оттуда связаться с их родителями и провести профилактическую беседу.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Если вина подростков в порчи имущества будет установлена, будет решаться вопрос о постановке их на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних, а их родителям будет грозить административный штраф.