Рейтинг доверия Путину в декабре достиг максимума за 2017 год

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в декабре достиг годового максимума – 57,7% (по среднему за неделю с 18 по 24 число), сообщает ВЦИОМ.

В последнюю рабочую неделю он составил 56,8% (с 25 по 29 декабря).

На втором место в рейтинге доверия по-прежнему глава Минобороны Сергей Шойгу (18% за 25-29 декабря). На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9%), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3%).

Павла Грудинина – недавно выдвинутого кандидата в президенты от партии КПРФ – в числе политиков, вызывающих доверие, по данным за 26-29 декабря назвали 2,9% респондентов.

Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский – по данным за 25-29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Фиксируется значительный рост антирейтинга Ксении Собчак (с 8,9% в начале декабря до 14,3% в конце) – по итогам года она вошла в ТОП-3. Ее обогнал Дмитрий Медведев - с 13,6% в начале декабря до 14,7% в конце.

Напомним, в другом рейтинге недоверия в октябре прошлого года Собчак обошла Медведева.