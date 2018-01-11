"Это же асоциальные люди": калужский губернатор призвал запретить футбольных фанатов

Губернатор Калужской области считает, что движение футбольных фанатов в России нужно запретить. Анатолий Артамонов назвал его "недостойным явлением".

"Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно", - цитирует Артамонова Р-Спорт.

А на вопрос, что делать с футбольным фанатским движением, он ответил: "Будь моя воля, я бы его запретил".

"Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать", - пояснил свою позицию Артамонов и добавил, что в Калужской области тоже любят футбол, но так как клуб "Калуга" играет во второй лиге, матчи проходят спокойно.

"Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики", - то ли в шутку, то ли всерьез заявил глава региона.

Напомним, в августе прошлого года футбольные фанаты напали на бывшего форварда "Зенита" Александра Панова. Агрессию фанов вызвало обещание экс-игрока сборной России прогуляться по Петербургу в шарфе московского "Спартака".