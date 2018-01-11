В Кургане водитель пассажирского автобуса стал виновником аварии с четырьмя пострадавшими

В поселке Рябково в Кургане 10 января днем произошла авария с четырьмя пострадавшими, виновником ДТП стал водитель маршрутного автобуса "ПАЗ".

Водитель автобуса 1982 года рождения решил проехать на красный свет - именно в этот момент в него врезалась "Тойота", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Авария произошла на пересечении улиц Карбышева и Салавата Юлаева.

В результате ДТП пострадали три пассажира "пазика" - молодая девушка 1999 года рождения, женщина 1950 года рождения и женщина 1985 года рождения, а также 35-летний водитель "Тойоты".

Водитель автобуса в аварии не пострадал.