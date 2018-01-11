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от издателя  |  комментариев: 76


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Владимир Путин выделил деньги на ремонт прикамского центра дополнительного образования "Росток"
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Владимир Путин, форум ОНФ (2017) | Фото: youtube.com

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 15,6 млн руб. на реставрацию здания краевого центра дополнительного образования "Росток". Средства выделены из резервного фонда главы государства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Прикамья.

Заявка на реконструкцию была составлена по инициативе губернатора Максима Решетникова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В нем располагается краевой центр художественного образования "Росток". На курсах, мастер классах, тренингах и семинарах в "Ростке" ежегодно повышают квалификацию свыше 1000 педагогов края. Более 800 детей получают в центре услуги дополнительного образования.

"В учреждении проводятся занятия и конкурсы по народной хореографии, театральному искусству, изобразительному творчеству и другим направлениям дополнительного образования. Это методический и ресурсный центр для художественного образования, а также координационный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому это учреждение по-настоящему достойно красивого и комфортного здания", — отметила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

В этом году будет реконструирован фасад исторического здания. В настоящее время формируется дорожная карта и составляется подробный план необходимых работ. После этого начнется конкурсный отбор подрядчика. Сами же работы могут быть начаты только после установления на улице положительной температуры.

Отметим, что решение о необходимости приведения здания в нормативное состояние было принято в 2016 году. На проведение ремонтных работ в 2016-2017 гг. из краевого бюджета было направлено более 4 млн руб. За счет этих средств были организованы комфортные условия для пребывания маломобильных групп населения.

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11.01.2018 11:54 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:54 Екб


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Владимир Путин выделил деньги на ремонт прикамского центра дополнительного образования "Росток"
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