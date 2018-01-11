В тюменской поликлинике умер пациент

Трагедия произошла в тюменской поликлинике №13: умер пациент, пришедший на прием к терапевту, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"74-летний пациент пришел на плановый прием к терапевту. Ему стало плохо сразу же, когда он пришел в поликлинику: он даже не успел снять верхнюю одежду. Регистраторы увидели, как он потерял сознание. Ему сразу же стали оказывать первую помощь специалисты поликлиники №13 – пульс у пострадавшего отсутствовал – и вызвали "скорую помощь"", - уточнила Малыгина.

Вызов на станцию поступил в 9.16.

"Бригада "скорой" прибыла через 8 минут. Врач констатировал остановку сердца и дыхания, медики сразу приступили к спасению, продолжив работу коллег из поликлиники. Реанимация длилась полчаса, но усилия врачей положительного результата не дали, пациент умер. Причину смерти установят специалисты. Ранее погибший уже перенес два инфаркта", - резюмировала пресс-секретарь.