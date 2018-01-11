На Южном Урале инспектору ГИМС предъявили обвинение в получении взятки и служебном подлоге

В Челябинской области старшему государственному инспектору ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области" предъявлено обвинение в получении взятки и служебном подлоге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в период 2016-2017 годов в Миассе обвиняемый по просьбе знакомого предпринимателя незаконно выдал двум местным жителям удостоверения на право управления маломерными судами без прохождения обучения и сдачи экзаменов. За это предприниматель не стал требовать с обвиняемого возврата долга в 15 тыс. 800 рублей за ранее приобретенные шины для личного автомобиля.

В настоящий момент в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.