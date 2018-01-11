Курганский горсуд: директора "Транспортного управления" уволили по закону

Курганский городской суд отказал бывшему директору МКУ "Транспортное управление" Льву Сомову в удовлетворении требований о восстановлении на работе.

Ранее прокурорской проверкой были установлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Сомова и в администрации города приняли решение уволить чиновника, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Формулировка увольнения - в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

"Не согласившись с действиями администрации, Лев Сомов подал иск в суд о восстановлении в ранее занимаемой должности. Однако суд посчитал законным увольнение", - добавили в надзорном ведомстве.

Данное решение пока не вступило в законную силу.