Сургутские чиновники с нового года пересели на такси

Администрация Сургута преступила к реализации планов главы города Вадима Шувалова по переводу части сотрудников со служебного транспорта на такси. Уже с первой рабочей недели года они начали пользоваться услугами частного перевозчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

При этом власти намерены сэкономить в 2017 году более 12 миллионов рублей, сократив расходы на содержание половины автопарка администрации. По словам Вадима Шувалова, продажа 33 из 64 выведенных из эксплуатации автомобилей пополнит городской бюджет примерно на 17 миллионов рублей. "Эти средства позволят практически полностью обновить оставшийся автопарк, тем самым в ближайшие годы мы значительно снизим затраты на их ремонт", - отметил мэр.

Помимо этого, в 2019 году за счет реализации освободившихся производственных помещений и отказа от аренды парковки снижение расходов составит почти 42 миллиона рублей, а в 2020 году - около 38 миллионов рублей.

Согласно утвержденному порядку, ездить на работу и с работы на такси позволено лишь директорам департаментов, председателям комитетов и начальникам управлений администрации. Работники органов местного самоуправления смогут пользоваться такси только в рабочее время и исключительно в служебных целях. На каждое подразделение даже четко определено количество поездок в квартал. За передвижением чиновников в онлайн-режиме будут следить специалисты хозяйственно-эксплуатационного управления. А отвечать за эффективное использование арендованного транспорта своих подчиненных будут лично руководители структурных подразделений.

Добавим также, что по результатам аукциона муниципальный контракт заключен с индивидуальным предпринимателем "Бурко Глеб Владимирович", который выставил наименьшую сумму за разовую услугу по перевозкам. Всего для участия в торгах заявилось восемь участников, но допущены были только четверо.