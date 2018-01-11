Проезд в автобусах Сургута стал дороже

С нового года подорожал проезд в общественном транспорте Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

В соответствии с приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа, проезд в городских автобусах с 2018 г. стоит 23,5 руб. вместо 22,5 руб. Повышение цены коснулось маршрутов № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52.

По сообщению пресс-службы мэрии, с 15 января до 26 руб. увеличится стоимость проезда в маршрутных такси города на регулярных направлениях № 12, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 95, 96. Ранее билет стоил 25 руб.