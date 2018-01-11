Власти Кургана приехали в строящийся дом "Речелстроя" с проверкой процесса запуска тепла

Первый заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин приехал в Заозерный микрорайон Кургана с проверкой жилого дома скандально известной челябинской фирмы "Речелстрой" - на объекте провели выездное совещание, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Как отмечают в мэрии, окончание строительства многоквартирного дома в 16 микрорайоне Заозерного остается на контроле муниципальных властей. Главным вопросом совещания стала подача теплоносителя в дом №20.

"На сегодняшний день объем выполненных работ составляет около 50%. Полностью запущена на циркуляцию разводящая система по подвалу и первому подъезду дома. Есть тепло и во втором подъезде за исключением одного стояка отопления. В третьем и четвертом подъездах батареи стали теплыми только в местах общего пользования, жилые помещения пока не отапливаются", - добавили в администрации Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, компания ООО "Речелстрой", которая занимается строительством домов, "кидает" дольщиков по всему Уралу, об этом свидетельствуют сообщения надзорных ведомств и следователей регионов. В Челябинске руководство фирмы похитили деньги почти 900 дольщиков, проблема в прошлом году дошла и до Кургана - здесь прокуратура города по обращениям участников долевого строительства проверила соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности "Речелстроя".