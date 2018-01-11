Полиция Турции задержала "ключевого" организатора убийства российского посла

В Турции арестовали мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова.

Имя мужчины не называется. Газета Sabah приводит его инициалы - В.К.А.

По информации источников издания, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с ней его уволили с госслужбы. Мужчину задерживали на некоторое время, но потом освободили, передает РИА Новости.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

Сообщалось, что по делу об убийстве посла задержан бывший полицейский.