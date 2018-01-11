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от издателя  |  комментариев: 76


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Из нового терминала аэропорта "Большое Савино" могут запустить рейсы в Китай
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Открытие нового терминала аэропорта &quot;Большое Савино&quot; (2017) | Фото: facebook.com/sapkoperm

Из нового терминала пермского международного аэропорта "Большое Савино" могут запустить рейсы в китайский город Хайнань. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания, в настоящий момент ведутся переговоры по открытию авиарейсов с компаниями PEGAS Touristik и "Северный Ветер".

Приоритетными направлениями для дальнейшего развития являются также Прага, Мюнхен, Тель-Авив, и уже существующее направление - ОАЭ (Дубай). В настоящее время из Перми в Дубай осуществляют полеты авиакомпании AZUR AIR и Royal Flight.

Также на сегодняшний день получена договоренность об открытии к летнему сезону 2018 года авиарейсов в Грузию и со второй половины года в Армению.

Планируется развитие и внутренних рейсов. Среди новых маршрутов обсуждается направления на города Ростов-на-Дону, Калининград. Восточное направление будет развиваться через аэровокзальный комплекс города Новосибирска. Предлагается использовать аэропорт Краснодара как узловой, минуя Москву, для обеспечения перелета в такие страны как: Турция, Белоруссия, ОАЭ, Израиль, Молдавия, Австрия, Италия, Чехия.

Развитие маршрутной сети международного аэропорта "Пермь" обсудили депутаты на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что на сегодняшний день все условия и предпосылки для роста пассажиропотока в новом аэровокзальном комплексе созданы.

"Сегодня действуют 47 маршрутов, из них 30 внутренние рейсы. Ряд направлений субсидируется из бюджетов различных уровней. Сейчас необходимо принять шаги по дальнейшему развитию маршрутной сети, с тем, чтобы повысить пассажиропоток до 2 млн. человек в год", - заявил он.

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11.01.2018 11:09 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:09 Екб


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Из нового терминала аэропорта "Большое Савино" могут запустить рейсы в Китай
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