Суд вынес приговор уральскому меломану, который избил полицейского за требование выключить музыку

На Среднем Урале вынесен приговор жителю Верхней Пышмы. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Однажды ночью мужчина весело проводил время в одной из квартир многоквартирного дома: при этом он выпивал и громко слушал музыку. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, тогда жильцы этого дома обратились в полицию с просьбой утихомирить шумного соседа.

По вызову прибыл наряд, в том числе полицейский-водитель. Стражи порядка потребовали от мужчины немедленно выключить музыку, но тот отреагировал неадекватно и набросился на силовиков, нанеся водителю удар головой в область лица. В результате пострадавшему были причинены физическая боль и ушиб мягких тканей лица.

Суд вынес свой приговор: меломану-агрессору назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.