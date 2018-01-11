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от издателя  |  комментариев: 76


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Суд вынес приговор уральскому меломану, который избил полицейского за требование выключить музыку
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Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале вынесен приговор жителю Верхней Пышмы. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.
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Однажды ночью мужчина весело проводил время в одной из квартир многоквартирного дома: при этом он выпивал и громко слушал музыку. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, тогда жильцы этого дома обратились в полицию с просьбой утихомирить шумного соседа.

По вызову прибыл наряд, в том числе полицейский-водитель. Стражи порядка потребовали от мужчины немедленно выключить музыку, но тот отреагировал неадекватно и набросился на силовиков, нанеся водителю удар головой в область лица. В результате пострадавшему были причинены физическая боль и ушиб мягких тканей лица.

Суд вынес свой приговор: меломану-агрессору назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

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11.01.2018 11:15 Мск | Верхняя Пышма | информационная служба Накануне.RU
13:15 Екб


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Суд вынес приговор уральскому меломану, который избил полицейского за требование выключить музыку
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