Захарова: Москва оставляет за собой право ответить на ограничения российских СМИ в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминацией и отходом от демократических норм закон о запрете в Молдавии трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

По ее словам, "русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению".

"Подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры", - заключила представитель МИД РФ.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил блокирование работы российских СМИ и журналистов в стране. Он дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений.