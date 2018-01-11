Носов оценил ход капитального ремонта тагильской школы №56, закрытой из-за аварийного состояния

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел выездное рабочее совещание на одном из социально значимых строительных объектов, пуск которого в строй намечен на осень 2018 года. Он оценил ход капитального ремонта здания средней образовательной школы № 56 в Тагилстроевском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, что капитальный ремонт школы ведется с середины декабря прошлого года. Из-за аварийного состояния здание было закрыто, учеников расформировали по другим образовательным учреждениям.

Накануне подрядчики отчитались перед о ходе строительно-монтажных работ, которые ведутся с опережением графика. Взятый темп, как отмечают специалисты, позволит выполнить все работы в установленные сроки и подготовить школу к эксплуатации уже к следующему учебному году.

Как сообщил мастер ЗАО "Стройкомплекс" Сергей Кузнецов, в данный момент на объекте полностью завершены все демонтажные работы. Заново на 100% покрыта кровля. Строители приступили к утеплению здания и замене ряда перекрытий. Одновременно на всех этажах и в подвале ведется оштукатуривание помещений. Выполнено порядка 80% данного вида работ. Начали ремонт внутренних сетей сантехники и электрики.

"В соответствии со всеми требованиями и законами мы провели конкурсные процедуры и вовремя стартовали, - отметил Носов. – Компания "Стройкомплекс" грамотно и профессионально использует время и пространство. Благодаря этому к первому сентября мы сможем получить не только отремонтированное здание, но и благоустроенную прилегающую территорию. У нас есть все шансы выполнить обещание и открыть школу после капитального ремонта к Дню знаний".