Активиста движения "Курган-Антиуран", отказавшегося предъявить паспорт в суде, задержала полиция

В Курганском областном суде полиция задержала активиста движения "Курган-Антиуран" Андрея Шулятьева за то, что мужчина категорически отказался предъявить паспорт при входе в здание, передает корреспондент Накануне.RU.

Шулятьев вместе с другими "антиуранщиками" прибыл в суд для участия в рассмотрении апелляционной жалобы на решение судьи Курганского городского суда Милевской по иску к Правительству Курганской области - активисты движения считают, что власти Зауралья незаконно провели процедуру отчуждения права добычи урана в месторождении Добровольное предприятию "Далур" без всяких обоснований экологической безопасности проекта недропользования.

При входе в суд Шулятьев заявил, что у судебных приставов нет законных оснований требовать у него паспорт. Также во время спора с приставами активист снимал происходящее на видеокамеру - ему сделали замечание, отметив, что видеосъемка в здании суда запрещена и может вестись только лишь с разрешения председателя.

"То, что решил ваш председатель суда - это его проблемы. Вы тут сидите и говорите мне, что вы являетесь судебным приставом, но вас не существует по закону. Ваша служба по закону не создана, все подписи и документы незаконны, поэтому вы не имеете права спрашивать у меня паспорт", - сказал Шулятьев.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали Шулятьева и доставили в отдел.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Звериноголовском районе Курганской области на Добровольном месторождении по добыче урана завершен экологический мониторинг - его проводило предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". По результатам мониторинга не выявлено отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону.

Ранее активисты движения "Курган-Антиуран", которые выступают против добычи урана на территории Зауралья, проиграв все возможные суды, в которых пытались добиться независимой экспертизы уранового месторождения Добровольное в Звериноголовском районе, решили собственными силами искать деньги на проведение процедуры оценки воздействия добычи урана на окружающую среду. Известно, что до сих пор средства не найдены. Граждане считают, что урановое месторождение "Добровольное" возле села Труд и Знание не должно заработать, так как радиация может навредить всему живому в регионе на расстоянии нескольких сотен километров.