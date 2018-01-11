Южноуральцев будут судить за убийство знакомого

Два жителя Кусы предстанут перед судом за убийство своего знакомого. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Убийство произошло в марте прошлого года.

По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и одним из обвиняемых произошла словесная ссора, в ходе которой последний избил мужчину руками, ногами и неустановленным предметом. Второй соучастник нанес несколько ударов ножом в шею потерпевшему. После этого мужчина еще подавал признаки жизни, тогда первый соучастник несколько раз бросил телевизор на голову лежащего потерпевшего, затем нанес ему три ножевых ранения.

От полученных травм мужчина скончался.