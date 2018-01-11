Холманских назначил смотрящего за Ямалом

На Ямале назначен новый федеральный инспектор. Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских в конце декабря назначил на эту должность Станислава Опарина, передает корреспондент Накануне.RU.

Станислав Опарин занимал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УФО должности консультанта, затем советника департамента по реализации общественных проектов.

Ранее должность федерального инспектора по ЯНАО занимал Данила Трубинов, который в июне 2017 г. назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.