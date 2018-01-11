У московского пенсионера похитили 400 тысяч долларов

В Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч долларов. Деньги принадлежали пенсионеру.

"В среду от пенсионера поступило сообщение о краже денег из банковской ячейки кредитной организации на улице Кедрова", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Полицейским удалось выяснить, что в период с августа 2017 по январь 2018 года неизвестный украл из банковской ячейки 22,8 млн руб. в иностранной валюте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас проводится расследование.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве были задержаны двое подозреваемых в краже из банковской ячейки крупной суммы денег у ведущего телепередачи "Человек и закон" и режиссера фильма "Крым" Алексея Пиманова.